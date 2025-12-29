29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

संपादकीय : परिवार और पेशे में संतुलन से ही रिश्तों में मजबूती

घर पर रहते हुए भी कार्यस्थल से डिजिटल कनेेक्टिविटी ने अलग तरह के तनाव को जन्म दिया है। रही-सही कसर घर से कार्यस्थल की लंबी दूरी पूरी कर देती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harish Parashar

Dec 29, 2025

भागमभाग की जिंदगी जीने के बजाय परिवार के लिए वक्त निकालना किसी भी इंसान के लिए ज्यादा जरूरी होता है। परिवार से यह जुुड़ाव व्यक्ति को न केवल भावनात्मक रूप से, बल्कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी खुशनुमा रहने की ताकत देता है। इस सोच के बीच ताजा अध्ययन में आया यह तथ्य सचमुच चौंकाने वाला और चिंताजनक है कि काम के बोझ व परिवार को समय नहीं दे पाने से उपजी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए साठ फीसदी से ज्यादा लोग अपनी मौजूदा नौकरी को बदलना चाहते हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क का यह अध्ययन भारत के कामकाजी लोगों के लिए और भी गंभीर है क्योंकि वर्क-लाइफ बैलेंस की ग्लोबल रैंकिंग में हम 42 वें स्थान पर हैं।

इसमें दो राय नहीं कि अधिक से अधिक कमाने की चाहत के साथ-साथ कार्यस्थल पर काम का बोझ भी बढ़ा है। इसीलिए दफ्तर के काम का तनाव घर तक भी आने लगा है। घर पर रहते हुए भी कार्यस्थल से डिजिटल कनेेक्टिविटी ने अलग तरह के तनाव को जन्म दिया है। रही-सही कसर घर से कार्यस्थल की लंबी दूरी पूरी कर देती है जहां व्यक्ति को दिनभर का बड़ा हिस्सा सफर में बिताने की मजबूरी का सामना भी करना पड़ता है। खतरे की बात यह भी है कि दफ्तर में काम का दबाव कई बार व्यक्ति का आत्मविश्वास भी कमजोर कर देता है। यह बात और है कि संस्थानों में काम के घंटे बढ़़ाने का मुद्दा भी हमारे यहां बहस का विषय बनता रहा है। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने का विकल्प कार्य के घंटे बढ़ाना ही हो सकता है। इसीलिए श्रम कानून में भी काम के घंटे बढ़ाने की छूट दी जा रही है। लेकिन सच यह भी है कि वर्क-लाइफ बैलेंस ही कार्यक्षमता को निर्धारित करने वाला अहम घटक है।

काम का अत्यधिक दबाव व्यक्ति की सेहत पर विपरीत असर डालने वाला ही होता है। काम के मुकाबले वेतन बेहतर नहीं हो तो स्थिति और कष्टकारी हो सकती है। पिछले दिनों ही एक अध्ययन में यह तथ्य भी सामने आया था कि नौकरी छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं की संख्या भी इसी वजह से बढऩे लगी है ताकि वे वर्क-लाइफ में संतुलन बना सकें। एक बड़ा खतरा सोशल मीडिया से भी है, जिसने एक ही छत के नीचे रहते हुए भी पारिवारिक सदस्यों को एकाकी जीवन बिताने को मजबूर कर दिया है। डिजिटल लत के चलते घर पर मिले समय का भी परिवार से सामंजस्य बैठाने में उपयोग नहीं हो सके तो यह और भी चिंताजनक है। भाग-दौड़ की जिंदगी में परिवार के लिए समय निकालना निश्चित ही चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। टूटते संयुक्त परिवारों के बीच परिवार को वक्त देना रिश्तों में मजबूती के साथ आपसी समझ बढ़ाने वाला होगा। इसलिए वर्क-लाइफ में संतुलन बनाए रखने के उपायों को तरजीह देना भी हमारे ही हाथ में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Dec 2025 12:58 pm

Published on:

29 Dec 2025 12:57 pm

Hindi News / Opinion / संपादकीय : परिवार और पेशे में संतुलन से ही रिश्तों में मजबूती

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – कांग्रेस की ऑक्सीजन

Editor in Chief of Patrika Group Gulab Kothari
ओपिनियन

हथियार डालने का विकल्प, वो चिट्ठी और हिड़मा का अंत

ओपिनियन

रणनीतिक गहराई और आर्थिक साझेदारी का नया अध्याय

ओपिनियन

आपकी बात: कैब सर्विस का उपयोग करते समय महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

ओपिनियन

दिल, दर्शन व दर्द को लफ्जों में ढालने वाले शायर थे गालिब

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.