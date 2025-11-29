Jaipur: जेडीए-मेट्रो टकराव; मेट्रो कॉरिडोर से टकरा रहे जेडीए के 2 बड़े प्रोजेक्ट रद्द होने के कगार पर, अब डिजाइन में बदलाव की तैयारी

जयपुर। राजधानी जयपुर में मेट्रो ट्रेन के विस्तार की योजनाओं के बीच जेडीए के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाधा बनते दिख रहे हैं। शहर के विकास मॉडल में एक ओर तेज रफ्तार मेट्रो नेटवर्क की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर जेडीए की एलिवेटेड रोड और अंडरपास परियोजनाएं इसमें टकराव पैदा कर रही हैं। शहर में जेडीए के चार प्रमुख प्रोजेक्ट मेट्रो कॉरिडोर से टकरा रहे हैं, जिनमें से दो पर गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इनके रद्द होने की आशंका बढ़ गई है।