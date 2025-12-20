20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

जेजेएस के पहले दिन रेकॉर्ड विदेशी बायर्स पहुंचे, चार दिन में 1500 करोड़ के ऑर्डर की उम्मीद

कस्टमाइज और सस्टेनेबल ज्वैलरी की डिमांड यूरोप-मिडिल ईस्ट से बढ़ी जयपुर की ज्वैलरी डिमांड

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jagmohan Sharma

Dec 20, 2025

कस्टमाइज और सस्टेनेबल ज्वैलरी की डिमांड
यूरोप-मिडिल ईस्ट से बढ़ी जयपुर की ज्वैलरी डिमांड
अमरीका की गिरावट की भरपाई यूरोप और मिडिल ईस्ट से
टैरिफ के बाद भी विदेशी ऑर्डर्स ने पकड़ी रफ्तार

जयपुर. देश के जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर पर अमरीकी टैरिफ का असर धीरे—धीरे कम हो रहा है। हाल ही में हांगकांग और यूरोप में हुए ज्वैलरी शोज में जयपुर के ज्वैलर्स को बड़ी संख्या में आर्डर मिले हैं, और अब देश के सबसे बड़े ज्वैलरी शोज में से एक जयपुर ज्वैलरी शो (जेजेएस) के आगाज से ज्वैलर्स के चहरे खिल गए हैं। 19 दिसंबर यानी शुक्रवार को शुरू हुए इस शो के पहले ही दिन रेकॉर्ड विदेशी बायर्स की भागीदारी देखने को मिली है। जेजेएस के संयुक्त सचिव अजय काला ने बताया कि पहले ही दिन 150 से ज्यादा विदेशी बायर्स ने दस्तक दी है, अगले तीन दिनों में यह संख्या 800 का आंकड़ा पार कर सकती है।
अमरीकी टैरिफ के बाद स्थानीय ज्वैलर्स ने विदेशी शोज से अच्छी भागीदारी दिखाई, जिसका न​तीजा यह है कि यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के बाजारों से ज्वैलरी मांग तेजी से बढ़ी है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अमरीकी टैरिफ के कारण यूरोपीय खरीदार भारत को एक स्थिर और प्रतिस्पर्धी सोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं।

इनमें ज्यादा रुचि
बायर्स खासतौर पर रंगीन रत्न ज्वैलरी, पोल्की, कुंदन-मीना, डायमंड स्टडेड और लाइटवेट फैशन ज्वैलरी आर्डर्स दे रही हैं। गौरतलब है कि भारत की डिजाइन वैरायटी, कारीगरी और कस्टमाइजेशन क्षमता यूरोपीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप है। एक निर्यातक के अनुसार अमरीकी टैरिफ से जहां कुछ चुनौतियां आई, वहीं यूरोप और मिडिल ईस्ट से बढ़ी डिमांड ने हमें नया अवसर दिया है।

1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के आर्डर मिलने की उम्मीद
अमरीका को होने वाले जेम्स-ज्वैलरी के निर्यात में गिरावट के बावजूद नवंबर में रतन-आभूषणों का निर्यात 27.8 प्रतिशत बढ़कर 2.64 अरब डॉलर रहा। ज्वैलर्स का कहना है कि नवंबर 2025 में यूरोप से फेस्टिवल सीजन में मांग बढऩे के साथ इंटरनेशनल ज्वैलरी शोज में अच्छी बुकिंग से भी जेम्स-ज्वैलरी के निर्यात में तेजी आई है। जेजेएस में भाग ले रहे निर्यातकों का कहना है कि जिस तरह पहले दिन विदेशी खरीदारों की भागीदारी रही है, ऐसा लगता है कि इस शो से 1500 करोड़ रुपए के केवल विदेशी आर्डर मिल सकते हैं।

देश पहले दिन आए ट्रेड विजिटर्स
ताइवान 45
उज्बेकिस्तान 25
दुबई 22
नेपाल 17
हांगकांग 16
अमरीका 13
ओमान 9

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 12:45 am

Hindi News / News Bulletin / जेजेएस के पहले दिन रेकॉर्ड विदेशी बायर्स पहुंचे, चार दिन में 1500 करोड़ के ऑर्डर की उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

सात साल एक ही जगह पदस्थ तो तबादला वैध, ‘चेन ट्रांसफर’ को भी अवैध नहीं ठहराया जा सकता

सात साल एक ही जगह पदस्थ तो तबादला वैध, ‘चेन ट्रांसफर’ को भी अवैध नहीं ठहराया जा सकता
ग्वालियर

रूट विवाद में दबंगई, सरेआम बस पर हमला, चालक परिचालक के साथ मारपीट, बस के शीशे तोड़े, धमकी दी

बीकानेर

भिण्ड में आवारा कुत्तों का कहर: रोज 100 से ज्यादा हमले, बच्चे तक नहीं सुरक्षित

bhind news
भिंड

रेतीले धोरों में अनार की खुशबू, साधारण पानी से खेती की नई कहानी

जैसलमेर

पुलिस कांस्टेबल की बेटी बनी आरजेएस, पहले ही प्रयास में पाई 39वीं रैंक

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.