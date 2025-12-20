जेजेएस के पहले दिन रेकॉर्ड विदेशी बायर्स पहुंचे, चार दिन में 1500 करोड़ के ऑर्डर की उम्मीद

जयपुर. देश के जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर पर अमरीकी टैरिफ का असर धीरे—धीरे कम हो रहा है। हाल ही में हांगकांग और यूरोप में हुए ज्वैलरी शोज में जयपुर के ज्वैलर्स को बड़ी संख्या में आर्डर मिले हैं, और अब देश के सबसे बड़े ज्वैलरी शोज में से एक जयपुर ज्वैलरी शो (जेजेएस) के आगाज से ज्वैलर्स के चहरे खिल गए हैं। 19 दिसंबर यानी शुक्रवार को शुरू हुए इस शो के पहले ही दिन रेकॉर्ड विदेशी बायर्स की भागीदारी देखने को मिली है। जेजेएस के संयुक्त सचिव अजय काला ने बताया कि पहले ही दिन 150 से ज्यादा विदेशी बायर्स ने दस्तक दी है, अगले तीन दिनों में यह संख्या 800 का आंकड़ा पार कर सकती है।

अमरीकी टैरिफ के बाद स्थानीय ज्वैलर्स ने विदेशी शोज से अच्छी भागीदारी दिखाई, जिसका न​तीजा यह है कि यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के बाजारों से ज्वैलरी मांग तेजी से बढ़ी है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अमरीकी टैरिफ के कारण यूरोपीय खरीदार भारत को एक स्थिर और प्रतिस्पर्धी सोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं।