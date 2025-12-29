गुलाबी नगरी पर सैलानियों का सुनहरा रंग, पर्यटकों की बहार, कारोबार-रोजगार भी अपार

जयपुर. गुलाबी नगरी में पर्यटन का रंग इस सीजन में गुलाबी से सुनहरा हो चला है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह पर्यटन के लिहाज से ऑल टाइम हाई पर है। रविवार को 70 हजार से अधिक पर्यटक स्मारकों और बाजारों में उमड़े। होटल‑रिसॉर्ट्स फुल हैं और मेहमाननवाजी के लिए 30 हजार अतिरिक्त स्टाफ भर्ती किया गया है। पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में कारोबार और बढ़ेगा। इससे राज्य की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी बढ़ने के शुभ संकेत मिल रहे हैं।