जयपुर

गुलाबी नगरी पर सैलानियों का सुनहरा रंग, पर्यटकों की बहार, कारोबार-रोजगार भी अपार

70 हजार से अधिक पर्यटक स्मारकों और बाजारों में उमड़े

जयपुर

Girraj Prasad Sharma

Dec 29, 2025

जयपुर. गुलाबी नगरी में पर्यटन का रंग इस सीजन में गुलाबी से सुनहरा हो चला है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह पर्यटन के लिहाज से ऑल टाइम हाई पर है। रविवार को 70 हजार से अधिक पर्यटक स्मारकों और बाजारों में उमड़े। होटल‑रिसॉर्ट्स फुल हैं और मेहमाननवाजी के लिए 30 हजार अतिरिक्त स्टाफ भर्ती किया गया है। पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में कारोबार और बढ़ेगा। इससे राज्य की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी बढ़ने के शुभ संकेत मिल रहे हैं।

होटल उद्योग से जुडे कारोबारियों का कहना है कि होटल कोऑर्डिनेटर, मैनेजर, वेटर, कुक, रूम अटेंडेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, ड्राइवर, गाइड्स आदि के लिए करीब 30 हजार अतिरिक्त स्टॉफ की भर्ती की गई है। इससे युवाओं को होटल इंड्रस्टी में रोजगार के अवसर मिले हैं।

कम पड़ी टैक्सियां, दूसरे राज्यों से मंगा रहे

पर्यटन से जुडे कारोबारियों का कहना है कि शहर में भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। होटल, रिसॉर्ट्स फुल हो गए हैं। होटलों में ठहरे पर्यटक शहर घूमने के लिए टैक्सी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें टैक्सी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब दूसरे राज्यों से कार, टैक्सियां मंगाई जा रही हैं।

पर्यटन स्थलों में लगी कतारें

स्मारकों, संग्रहालयों व बाजारों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है और पर्यटन स्थलों पर कतारें लग रही हैं। वहीं खरीदारी करने बड़ी संख्या में पर्यटक बाजारों की सैर कर रहे हैं।

कहां कितने पर्यटक पहुंचे

आमेर — 18532
हवामहल — 15585
जंतर-मंतर — 13598
नाहरगढ़ — 10700
अल्बर्ट हॉल — 9733

ये शुभ संकेत…

पर्यटन एक्सपर्ट्स राजधानी में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को शुभ संकेत बता रहे हैं। राज्य की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी अभी तक 13 प्रतिशत है, पर्यटकों की बढ़ती संख्या से जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।

रेकाॅर्ड टूटने का अनुमान

इस बार जयपुर में पर्यटकों की संख्या के रेकाॅर्ड टूटने का अनुमान है। जयपुर और राजस्थान का पर्यटन कारोबार नई उंचाइयों की ओर जा रहा है। जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
- भगत सिंह लोहागढ़, पर्यटन विशेषज्ञ

व्यापारियों ने पर्यटन सीजन को लेकर अतिरिक्त तैयारी की है। इसमें 10 से 20 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है, इससे जयपुर शहर में 50 हजार अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला है।
- सुभाष गोयल, अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ

उम्मीद नहीं थी कि इस बार दिसंबर के महीने में जयपुर में इतने पर्यटक आएंगे। मेहमाननवाजी में कोई कमी न रहे इसके लिए होटल-रिसॉर्ट्स में करीब 30 हजार अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की है।
-रण विजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल फैडरेशन ऑफ राजस्थान

29 Dec 2025 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / गुलाबी नगरी पर सैलानियों का सुनहरा रंग, पर्यटकों की बहार, कारोबार-रोजगार भी अपार

