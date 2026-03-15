Richest IAS of Rajasthan : भजनलाल सरकार के ‘सबसे रईस’ IAS अफसरों की लिस्ट आई सामने, जानिए 20 करोड़ की संपत्ति के साथ कौन सबसे अमीर?

राजस्थान में तैनात आईएएस अफसरों ने अपनी अचल संपत्ति का ताजा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार जारी इस लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। 2004 बैच के आईएएस और वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार प्रदेश के सबसे 'धनी' आईएएस अधिकारी बनकर उभरे हैं। उनकी कुल अचल संपत्ति का वर्तमान मूल्य 20.62 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।