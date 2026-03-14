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राजस्थान में आखिर आधी रात को ही क्यों जारी होती है IAS-IPS की ट्रांसफर लिस्ट? जानें ‘पर्दे के पीछे’ की 5 दिलचस्प वजहें

राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में एक पुरानी कहावत मशहूर है— 'सरकार की सबसे तेज कलम आधी रात के बाद ही चलती है।' खासतौर से प्रशासनिक और पुलिस बेड़े के तबादलों की लिस्ट जारी करने का काम आधी रात बाद ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तबादलों का ये 'मिडनाइट कनेक्शन' है क्या?

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Nakul Devarshi

Mar 14, 2026

राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को 64 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की। हर बार की तरह इस बार भी ये ट्रांसफर लिस्ट 'आधी रात' बाद जारी हुई। चाहे प्रशासनिक अफसरों के तबादले हों, या पुलिस बेड़े में फेरबदल, अक्सर देखा गया है कि सरकार करीब आधी रात को ही तबादला सूची जारी करती है। कभी 12 बजे तो कभी एक-डेढ़ बजे, आखिर ये किस तरह की 'परंपरा' है जो लोगों के बीच हमेशा से कौतूहल का विषय रहती है।

आखिर क्या वजह हैं कि सरकार 'आधी रात' बाद ही पुलिस-प्रशासन की तबादला सूची जारी करती है? वैसे इस सवाल का कोई आधिकारिक जवाब तो नहीं है, लेकिन कुछ पूर्व और कुछ वर्तमान प्रशासनिक जानकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो आधी रात के इन तबादलों के पीछे दिलचस्प वजहें सामने आती हैं। आइये आपको भी बताते हैं ऐसी ही 5 प्रमुख संभावित वजहें।

1. 'पॉलिटिकल प्रेशर' और सिफारिशों से बचना

तबादला सूची तैयार करना किसी 'पहेली' को सुलझाने जैसा है। दिन के समय मंत्रियों, विधायकों और रसूखदार नेताओं का भारी दबाव रहता है। हर कोई अपने पसंदीदा अधिकारी को मलाईदार पोस्टिंग दिलाना चाहता है।

  • सीक्रेट ऑपरेशन: आधी रात को सचिवालय में सन्नाटा होता है, फोन की घंटियां कम बजती हैं और मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव बिना किसी बाहरी दबाव के अंतिम निर्णय ले पाते हैं। लिस्ट जारी होने के बाद सिफारिशों का रास्ता बंद हो जाता है।

2. जिलों में 'विद्रोह' और असहयोग की स्थिति रोकना

जब किसी बड़े जिले के एसपी या कलेक्टर का तबादला होता है, तो अक्सर स्थानीय स्तर पर विरोध या विदाई समारोहों का दौर शुरू हो जाता है।

  • प्रशासनिक शून्यता से बचाव: अगर लिस्ट दिन में आए, तो स्थानांतरित अधिकारी तुरंत काम छोड़ने की मानसिक स्थिति में आ जाता है, जिससे उस दिन का सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। रात में आदेश जारी होने से अधिकारी को सुबह नई मानसिक तैयारी के साथ चार्ज संभालने या सौंपने का वक्त मिलता है।

3. लॉबिंग के खेल को फेल करना

प्रशासनिक गलियारों में 'लॉबिंग' बहुत मजबूत होती है। जैसे ही किसी अधिकारी को भनक लगती है कि उसका पत्ता कटने वाला है, वह सक्रिय हो जाता है और बड़े संपर्कों के जरिए लिस्ट रुकवाने या बदलवाने की कोशिश करता है।

  • अचानक प्रहार: देर रात सूची जारी होने से अधिकारियों को संभलने या लॉबिंग करने का मौका ही नहीं मिलता। जब तक वे जागते हैं, गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका होता है।

4. मनोवैज्ञानिक बढ़त और 'सरप्राइज' एलिमेंट

सरकार हमेशा यह संदेश देना चाहती है कि वह पूरी तरह 'एक्टिव' है और कभी भी बड़े फैसले ले सकती है। आधी रात की सूचियां जनता के बीच एक 'वर्किंग गवर्नमेंट' की छवि बनाती हैं।

  • प्रशासनिक कसावट: अधिकारियों के बीच यह संदेश जाता है कि लापरवाही की तो किसी भी रात 'लेटर' आ सकता है। यह अनुशासन बनाए रखने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका भी है।

5. कागजी औपचारिकताएं और लंबी बैठकें

कभी-कभी कारण बहुत सरल होते हैं। तबादला सूचियों पर मंथन मुख्यमंत्री आवास (CMR) पर देर शाम शुरू होता है।

  • अंतिम मुहर में देरी: एक-एक नाम पर सहमति बनाने, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने में घंटों लग जाते हैं। जब तक फाइल पर अंतिम हस्ताक्षर होते हैं और वह कार्मिक विभाग पहुँचती है, तब तक रात के 12 या 1 बज चुके होते हैं। चूंकि अगले दिन का इंतजार करने से लिस्ट लीक होने का डर रहता है, इसलिए उसे तुरंत जारी करना ही बेहतर समझा जाता है।

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Updated on:

14 Mar 2026 05:20 pm

Published on:

14 Mar 2026 05:18 pm

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