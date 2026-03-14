राजस्थान में आखिर आधी रात को ही क्यों जारी होती है IAS-IPS की ट्रांसफर लिस्ट? जानें ‘पर्दे के पीछे’ की 5 दिलचस्प वजहें

राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को 64 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की। हर बार की तरह इस बार भी ये ट्रांसफर लिस्ट 'आधी रात' बाद जारी हुई। चाहे प्रशासनिक अफसरों के तबादले हों, या पुलिस बेड़े में फेरबदल, अक्सर देखा गया है कि सरकार करीब आधी रात को ही तबादला सूची जारी करती है। कभी 12 बजे तो कभी एक-डेढ़ बजे, आखिर ये किस तरह की 'परंपरा' है जो लोगों के बीच हमेशा से कौतूहल का विषय रहती है।