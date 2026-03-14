Rajasthan IPS Transfer: आनंदपाल एनकाउंटर के दौरान चर्चा में आई थीं IPS मोनिका सैन, ‘ट्रांसफर’ के बाद अब मिली एक और नई ज़िम्मेदारी

राजस्थान पुलिस में अपनी बहादुरी और सूझबूझ के लिए पहचान बनाने वाली 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी मोनिका सैन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शुक्रवार रात जारी हुई तबादला सूची में मोनिका सैन को पाली जिले का नया पुलिस अधीक्षक (Pali SP) नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे अजमेर की 'हाड़ी रानी बटालियन' में कमांडेंट के पद पर तैनात थीं। पाली जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी मिलना उनके करियर में एक और बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।
आईपीएस मोनिका सैन का नाम राजस्थान के पुलिस इतिहास में उस घटना के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है, जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था।
अजमेर की हाड़ी रानी महिला बटालियन में कमांडेंट के रूप में उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण और कल्याण के लिए कई कार्य किए। अब पाली के पुलिस अधीक्षक के रूप में उनकी तैनाती को भजनलाल सरकार के 'जीरो टॉलरेंस' नीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
पाली जिला राजस्थान की राजनीति और औद्योगिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखना, औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा और बढ़ते अपराधों पर लगाम कसना मोनिका सैन की प्राथमिकता होगी। उनकी छवि एक 'सख्त और ईमानदार' अधिकारी की है, जिससे अपराधियों में खौफ और आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा होने की उम्मीद है।
मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली मोनिका सैन (जन्म: 10 अक्टूबर 1986) ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बी.टेक किया है। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने खाकी को चुना। उनकी कार्यशैली में तकनीकी समझ और जमीनी पुलिसिंग का बेहतरीन तालमेल दिखता है।
मोनिका सैन ने अपने करियर में राजस्थान के लगभग हर महत्वपूर्ण पुलिस विभाग में काम किया है:
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