Rajasthan IPS Transfer: आनंदपाल एनकाउंटर के दौरान चर्चा में आई थीं IPS मोनिका सैन, ‘ट्रांसफर’ के बाद अब मिली एक और नई ज़िम्मेदारी

राजस्थान पुलिस में अपनी बहादुरी और सूझबूझ के लिए पहचान बनाने वाली 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी मोनिका सैन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शुक्रवार रात जारी हुई तबादला सूची में मोनिका सैन को पाली जिले का नया पुलिस अधीक्षक (Pali SP) नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे अजमेर की 'हाड़ी रानी बटालियन' में कमांडेंट के पद पर तैनात थीं। पाली जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी मिलना उनके करियर में एक और बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।