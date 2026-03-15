ईरान-इजरायल युद्ध का असर, 8 रुपए में भरपेट खाना देने वाली रसोई में गैस सिलेंडर नहीं मिली तो बंद हुए चूल्हे

अन्नपूर्णा रसोई के कई केंद्रों पर पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर से ही भोजन तैयार किया जाता था। वहीं, कुछ केंद्रों पर साझा रसोई से दाल और सब्जी भेजी जाती थी और रोटियां मौके पर बनाकर लोगों को गर्म परोसी जाती थीं। लेकिन हाल के दिनों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई ठप होने से इन केंद्रों के चूल्हे बंद हो गए हैं। अब दाल, चावल, सब्जी और कढ़ी जैसी चीजें मौके पर तैयार नहीं हो पा रही हैं और खाना गर्म भी नहीं किया जा सकता।