Rajasthan Youth Congress Elections : एक सदस्य बनाने पर लगभग ₹120 का खर्च, चौंका देगा पूरा खर्च

Rajasthan Youth Congress Elections : राजस्थान में युवा कांग्रेस चुनाव ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सदस्यता से लेकर वोटिंग तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के बावजूद चुनाव ‘पावर और पैसे’ का खेल बनता नजर आ रहा है। 20 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य के बीच चुनावी खर्च 30 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे युवा राजनीति में पैसों के बढ़ते प्रभाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सदस्य बनाने पर लगभग 120 रुपए खर्च होना बताया जा रहा है।