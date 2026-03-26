Salman Khan : सलमान खान की मुसीबतें बढ़ीं, जयपुर कोर्ट का सख्त आदेश, वारंट तामील कराने के लिए बनाएं पुलिस की टास्क फोर्स

इससे पूर्व पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन के एक मामले में अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग ने केंद्र व राज्य सरकार को भ्रामक विज्ञापनों के मामले केवल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के स्थान पर राज्य उपभोक्ता आयोगों के दायरे में लाने के लिए कानूनी संशोधन करने की सिफारिश की है।