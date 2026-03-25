Good News : अलवर से अब सिर्फ डेढ़ घंटे में पहुंच सकेंगे गुरुग्राम, नौगांव व नूंह होते हुए बनेगा फोरलेन

नूंह से गुरुग्राम के बीच की सड़क को ही खूनी सड़क कहा जाता है, क्योंकि वहां हादसों की रफ्तार अधिक है। इसी को देखते हुए यह मार्ग फोरलेन बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। राजस्थान की पीडब्ल्यूडी एनएच विंग बगड़ तिराहे से नौगांवा तक 23 किमी मार्ग फोरलेन करेगी, जिसकी डीपीआर तैयार हो रही है। यह कार्य अप्रैल तक संभव है। हनुमान सर्किल से बगड़ तिराहे तक पहले से ही फोरलेन है। ऐसे में कुल प्रोजेक्ट की लंबाई से यह दूरी बाहर रहेगी।