Rajasthan Highway : भरतपुर-अलवर फोरलेन सड़क का बहरोड़ तक करें विस्तार, इन शहरों को होगा फायदा

निदेशक सीताराम गुप्ता ने पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह परियोजना पूर्वी राजस्थान को उत्तरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ते हुए संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करेगी। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच विकास का अंतर कम होगा और समग्र प्रगति को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि यह महत्वपूर्ण परियोजना राज्य के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हो सके।