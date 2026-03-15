15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

अरेस्ट होने के बाद बोले आतंकी- हनुमानगढ़ में करना था धमाका, RDX नहीं पहुंचा तो बदला टारगेट

Rajasthan News: हरियाणा के अंबाला में पकड़े गए आतंकी नेटवर्क ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। जानिए क्या है पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Himesh Rana

Mar 15, 2026

फोटो- AI

Rajasthan News: हरियाणा के अंबाला में पकड़े गए आतंकी नेटवर्क से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने बताया कि उनकी पहली योजना राजस्थान के हनुमानगढ़ में बम विस्फोट करने की थी। वहां IED पहुंचा दी गई थी, लेकिन RDX समय पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए योजना पूरी नहीं हो सकी। करीब चार दिन तक IED वहीं रही, बाद में उसे वापस मंगा लिया गया।

पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहुंचा RDX

पुलिस के अनुसार यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में बैठे आतंकी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़ा हुआ है। उसने अमृतसर के जरिए RDX मुहैया कराया, जिसे ड्रोन से पाकिस्तान से पंजाब भेजा गया था। गिरफ्तार आरोपियों ने उसके निर्देश पर कई शहरों में संभावित टारगेट की रेकी की और उनके वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान भेजे।

कई राज्यों में की गई थी रेकी

आरोपियों ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ के कई संवेदनशील स्थानों की रेकी की थी। इनमें हनुमानगढ़, अंबाला छावनी का तोपखाना क्षेत्र, मुलाना का माता बाला सुंदरी मंदिर, पंजाब के कई थाने, लुधियाना की मार्केट, पठानकोट सैन्य क्षेत्र, चंडीगढ़ सेक्टर-17 थाना, दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जैसे स्थान शामिल थे।

एक्टिव IED के साथ पकड़े गए आरोपी

एसटीएफ को इस नेटवर्क की गतिविधियों की पहले से जानकारी थी। जब तीनों आरोपी पैशन-प्रो मोटरसाइकिल पर IED, बैटरी, टाइमर और डेटोनेटर लेकर अंबाला कैंट की ओर जा रहे थे, तब पुलिस ने नाका लगाकर उन्हें पकड़ लिया। उस समय IED एक्टिव हालत में था और प्रेशर रिलीज स्विच से जुड़ा हुआ था। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर टिफिन में फिट बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया।

2 किलो RDX से हो सकता था बड़ा नुकसान

पुलिस के मुताबिक बरामद करीब 2 किलो RDX सार्वजनिक स्थान पर विस्फोट होने पर भारी तबाही मचा सकता था और बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। आरडीएक्स का इस्तेमाल अक्सर आतंकवादी भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Mar 2026 12:41 pm

Published on:

15 Mar 2026 12:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अरेस्ट होने के बाद बोले आतंकी- हनुमानगढ़ में करना था धमाका, RDX नहीं पहुंचा तो बदला टारगेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dravyavati River: द्रव्यवती नदी में अशोधित सीवर रोकने का कार्य जून तक पूरा करने के निर्देश

जयपुर

सावधान! मोबाइल पर आया 'Pending Challan' का मैसेज? भूलकर भी न करें ये 1 गलती, वरना खाली हो जाएगा बैंक खाता

Fake Traffic Challan Scam
जयपुर

Rajasthan Rain : राजस्थान के इन 2 जिलों में 2 घंटे में बारिश का अनुमान, 20-30 KMPH गति से चलेगी हवा

Rajasthan Rain IMD Prediction Within 2 Hours Rajasthan These 2 Districts Rain Thunder 20–30 KMPH speed blow Winds
जयपुर

Water Supply: 48, 72 और 96 घंटे के अंतराल वाली पेयजल आपूर्ति में होगी कमी, गर्मी से पहले सरकार अलर्ट

Bisalpur dam
जयपुर

IPS Pankaj Choudhary : भ्रष्टाचार और जांचों के फेर में अटके तीन प्रमोशन, अब आया ये बड़ा अपडेट 

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.