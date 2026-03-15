अरेस्ट होने के बाद बोले आतंकी- हनुमानगढ़ में करना था धमाका, RDX नहीं पहुंचा तो बदला टारगेट

एसटीएफ को इस नेटवर्क की गतिविधियों की पहले से जानकारी थी। जब तीनों आरोपी पैशन-प्रो मोटरसाइकिल पर IED, बैटरी, टाइमर और डेटोनेटर लेकर अंबाला कैंट की ओर जा रहे थे, तब पुलिस ने नाका लगाकर उन्हें पकड़ लिया। उस समय IED एक्टिव हालत में था और प्रेशर रिलीज स्विच से जुड़ा हुआ था। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर टिफिन में फिट बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया।