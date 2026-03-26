LPG Crisis : राजस्थान में तीन से चार दिन में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति, मंत्री सुमित गोदारा का दावा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा प्रदत्त निर्देशों की शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर, सभी जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक, ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनियों तथा टोरेंट गैस के आला प्रतिनिधि एवं ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनियों के जिलों में नियुक्त नोडल अधिकारी वीसी एवं अन्य माध्यम से उपस्थित रहे।