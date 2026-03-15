‘हत्यारे पकड़े बिना रोटी नहीं खाऊंगी’: 80 साल की मां की जिद, विधायक रविंद्र भाटी के सामने रोया परिवार

परिवार के अनुसार गणपत सिंह 27 अगस्त 2024 की शाम दुकान से घर के लिए निकले थे, लेकिन रात तक घर नहीं पहुंचे। इसके बाद रामसीन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अगले दिन 28 अगस्त को सिकवाड़ा रोड पर सुनसान स्थान पर उनका शव कीचड़ में मिला था। उनके सिर पर चोट के निशान थे और पास में उनकी बाइक भी गिरी हुई मिली थी, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई गई थी।