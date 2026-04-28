Rajasthan News: शादी में डांस के दौरान नवविवाहिता की मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी, देखें Video

जानकारी के अनुसार नई मोरसीम निवासी लुम्भाराम पुत्र जवाराम पुरोहित के घर विवाह समारोह था। परिवार में बेटी ममता की शादी मंगलवार को होनी थी, जिसकी बारात खिरोड़ी से आने वाली थी, जबकि बेटे की शादी 1 मई को प्रस्तावित थी। इसको लेकर घर में मांगलिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा था और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा था।