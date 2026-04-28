28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan News: शादी में डांस के दौरान नवविवाहिता की मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी, देखें Video

जालोर जिले के बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के नई मोरसीम गांव में एक शादी समारोह के दौरान हादसा सामने आया, जहां बंदोली कार्यक्रम में डांस कर रही नवविवाहिता युवती की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जालोर

image

kamlesh sharma

Apr 28, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जालोर। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के नई मोरसीम गांव में एक शादी समारोह के दौरान हादसा सामने आया, जहां बंदोली कार्यक्रम में डांस कर रही नवविवाहिता युवती की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया और खुशियों का माहौल पलभर में मातम में बदल गया।

जानकारी के अनुसार नई मोरसीम निवासी लुम्भाराम पुत्र जवाराम पुरोहित के घर विवाह समारोह था। परिवार में बेटी ममता की शादी मंगलवार को होनी थी, जिसकी बारात खिरोड़ी से आने वाली थी, जबकि बेटे की शादी 1 मई को प्रस्तावित थी। इसको लेकर घर में मांगलिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा था और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा था।

दीपिका की चार माह पूर्व हुई थी शादी

बताया जा रहा है कि वाटेरा निवासी दीपिका जो लुम्भाराम की भांजी थी। वह अपने माता-पिता व बहन के साथ शादी समारोह में आई थी। दीपिका की शादी करीब चार माह पूर्व तातोड़ निवासी दिलीप कुमार से हुई थी और यह उसका शादी के बाद पहला बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम था।

अचानक आया चक्कर, अचेत होकर गिरी

सोमवार रात बंदोली कार्यक्रम के दौरान गीत-संगीत के बीच महिलाएं डांस कर रही थीं। इस दौरान दीपिका भी उत्साह से नाच रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह अचेत होकर गिर पड़ी। घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन तुरंत उसे मोरसीम के राजकीय अस्पताल ले गए, जहां से उसे रेफर कर दिया।

परिवार और गांव में शोक की लहर

बताया जा रहा है कि बागोड़ा अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दीपिका ने दम तोड़ दिया। अचानक हुई घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर छा गई। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Apr 2026 09:49 pm

Published on:

28 Apr 2026 09:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan News: शादी में डांस के दौरान नवविवाहिता की मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उजड़ गया सुहाग…शादी के 7 दिन बाद हादसे में दूल्हे की मौत, पसरा मातम

groom dies in Jalore
जालोर

Good News: रेलवे का बड़ा फैसला, राजस्थान के इन 11 स्टेशनों पर लगेंगी लिफ्ट, 16.37 करोड़ रुपए मंजूर

railway station
जालोर

Rajasthan Monsoon: जालोर जिले में पिछले 10 में से 7 साल डबल बारिश, जानिए कब-कब बने बाढ़ के हालात

जालोर

Rajasthan Crime: तालाब में मिला युवती का शव, परिजनों ने गांव के ही युवक पर लगाया हत्या का आरोप

जालोर

जालोर: सगाईशुदा युवती का अपहरण कर बनाया बंधक, जबरन शादी का प्रयास, जानें पूरा मामला

जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.