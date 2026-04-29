29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan Accident: भीषण हादसे में दो कारों के उड़े परखच्चे, 2 की दर्दनाक मौत, 11 घायल, आमने-सामने हुई भिड़ंत

Ahor-Takhatgarh Highway Accident: आहोर-तखतगढ़ हाईवे पर दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। भीषण टक्कर के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Apr 29, 2026

Ahor-Takhatgarh Highway Accident

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कारें। फोटो- पत्रिका

आहोर। आहोर-तखतगढ़ नेशनल हाईवे-325 पर बुधवार दोपहर सरहद बेदाना के पास दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में दो जनों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया।

यह वीडियो भी देखें

जानकारी के अनुसार तखतगढ़ से आहोर की ओर आ रही एक कार और सामने से आ रही दूसरी कार के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे के समय एक कार में चालक सहित 8 लोग सवार थे, जबकि दूसरी कार में चालक सहित 5 लोग सफर कर रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बस्तीमल (56 वर्ष) पुत्र फूलचंद रावल निवासी रामसीन और श्यामलाल (65 वर्ष) पुत्र हेमराज रावल निवासी उम्मेदाबाद के रूप में हुई है।

सुमेरपुर अस्पताल रेफर

हादसे में अन्य 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 4 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। घायलों की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। इसके बाद सभी घायलों को तखतगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर सुमेरपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उनका इलाज जारी है और चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है।

हाईवे पर यातायात भी प्रभावित

हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने व्यवस्थित कराया। मृतकों के शवों को तखतगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही धानसा गांव में हुए सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई थी। अरविंद घर से महज आधा किलोमीटर दूर ही पहुंचा था कि सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीण उसे तुरंत अस्पताल लेकर निकले, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, कई जिलों में आंधी-बारिश-वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी
जोधपुर
rajasthan rain alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Apr 2026 08:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan Accident: भीषण हादसे में दो कारों के उड़े परखच्चे, 2 की दर्दनाक मौत, 11 घायल, आमने-सामने हुई भिड़ंत

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan New Road: राजस्थान में यहां बनेगी 111KM लंबी सड़क, 555 करोड़ आएगी लागत; जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

Rajasthan New Road
जालोर

Rajasthan News: शादी में डांस के दौरान नवविवाहिता की मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी, देखें Video

जालोर

Rajasthan : मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उजड़ गया सुहाग…शादी के 7 दिन बाद हादसे में दूल्हे की मौत, पसरा मातम

groom dies in Jalore
जालोर

Good News: रेलवे का बड़ा फैसला, राजस्थान के इन 11 स्टेशनों पर लगेंगी लिफ्ट, 16.37 करोड़ रुपए मंजूर

railway station
जालोर

Rajasthan Monsoon: जालोर जिले में पिछले 10 में से 7 साल डबल बारिश, जानिए कब-कब बने बाढ़ के हालात

जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.