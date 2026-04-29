Rajasthan Accident: भीषण हादसे में दो कारों के उड़े परखच्चे, 2 की दर्दनाक मौत, 11 घायल, आमने-सामने हुई भिड़ंत

जानकारी के अनुसार तखतगढ़ से आहोर की ओर आ रही एक कार और सामने से आ रही दूसरी कार के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे के समय एक कार में चालक सहित 8 लोग सवार थे, जबकि दूसरी कार में चालक सहित 5 लोग सफर कर रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बस्तीमल (56 वर्ष) पुत्र फूलचंद रावल निवासी रामसीन और श्यामलाल (65 वर्ष) पुत्र हेमराज रावल निवासी उम्मेदाबाद के रूप में हुई है।