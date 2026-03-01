जयपुर में गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

हमारी सरकार ने कोरोना में रखा सभी का ध्यान

पूर्व मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस सरकार ने गरीबों, ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों को राहत देने के लिए विशेष पैकेज जारी किए थे। कई परिवारों को 20 हजार से 50 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भी ऑटो चालकों, दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यापारियों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, इसलिए केंद्र सरकार को तत्काल राहत पैकेज जारी करना चाहिए।