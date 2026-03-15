15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Viksit Rajasthan Run: CM भजनलाल का बड़ा एलान, 10 लाख नौकरियों का किया वादा, बोले- पेपरलीक माफिया सलाखों के पीछे

Viksit Rajasthan Run 2026: सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अमर जवान ज्योति से ‘विकसित राजस्थान रन-2026’ को हरी झंडी दिखाते हुए युवाओं से फिट रहने और प्रदेश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार, युवा नीति और ब्याज मुक्त ऋण जैसी योजनाओं से उनके सपनों को उड़ान दे रही है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 15, 2026

CM Bhajanlal Sharma Big Gift 10 Lakh Jobs for Rajasthan Youth and Crackdown on Paper Leak Mafia See Full Plan
Play video

सीएम भजनलाल शर्मा लोगों को संबोधित करते हुए (फोटो- पत्रिका)

Viksit Rajasthan Run: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'फिट इंडिया' अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल ने देशवासियों को एक स्वस्थ और अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

मुख्यमंत्री रविवार को जयपुर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 'विकसित राजस्थान रन-2026' के शुभारंभ अवसर पर अमर जवान ज्योति पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे स्वस्थ दिनचर्या अपनाकर फिट रहें और प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं ताकि राजस्थान प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू सके।

स्वस्थ जीवन और सकारात्मक सोच का मंत्र

मुख्यमंत्री ने दौड़ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नियमित व्यायाम और दौड़ स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा, यदि प्रत्येक प्रदेशवासी एक कदम आगे बढ़ेगा, तो राजस्थान कई गुना आगे बढ़ेगा। दिन की शुरुआत दौड़ के साथ करने से न केवल शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, बल्कि इससे सकारात्मक सोच का भी विकास होता है।

संबोधन के पश्चात मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में आयोजित इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी प्रतिभागियों के साथ दौड़कर उनका उत्साहवर्धन किया। सीएम शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने राजस्थान दिवस को तिथि के अनुसार मनाने की एक नई और सार्थक परंपरा शुरू की है।

उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन विभिन्न रियासतों के विलय से वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। भारतीय संस्कृति में शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष 19 मार्च (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) को पूरे प्रदेश में राजस्थान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।

विकसित राजस्थान-2047 का विजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत-2047' के संकल्प की तर्ज पर राज्य सरकार 'विकसित राजस्थान-2047' के विजन पर मिशन मोड में काम कर रही है। सरकार का मुख्य लक्ष्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने पात्र नागरिकों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।

युवा सशक्तीकरण और रोजगार के अवसर

सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि युवाओं के लिए एक नई 'युवा नीति' लागू की गई है। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं।

रोजगार का लक्ष्य: सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान स्थिति: अब तक 1.25 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1.33 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

भर्ती कैलेंडर: पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए 1 लाख से अधिक पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया जा चुका है।

उद्यमिता: युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है ताकि वे 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब प्रोवाइडर' बन सकें।

कठोर कार्रवाई: पेपरलीक जैसे अपराधों में शामिल दोषियों को सलाखों के पीछे भेजकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया गया है।

इस कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में युवाओं एवं आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan LPG Crisis: गैस सिलेंडर की कमी से रुकी ‘अंतिम यात्रा’, शवदाह गृह में मचा हड़कंप, BJP नेताओं ने संभाला मोर्चा
उदयपुर
Udaipur LPG Crisis Gas Shortage Disrupts Cremations at Ashok Nagar Crematorium

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 06:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Viksit Rajasthan Run: CM भजनलाल का बड़ा एलान, 10 लाख नौकरियों का किया वादा, बोले- पेपरलीक माफिया सलाखों के पीछे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

जयपुर

ईरान-इजरायल युद्ध का असर, 8 रुपए में भरपेट खाना देने वाली रसोई में गैस सिलेंडर नहीं मिली तो बंद हुए चूल्हे

lpg gas Cylinder
जयपुर

जयपुर में थाने के सामने मौत बनकर दौड़ी ब्लैक थार! पुलिस की 112 वाहन और बाइक को रौंदा, मंजर देख सहम गए लोग

Jaipur Thar Car Accident
जयपुर

भजनलाल सरकार के 'सबसे रईस' IAS अफसरों की लिस्ट आई सामने, जानिए 20 करोड़ की संपत्ति के साथ कौन सबसे अमीर?

जयपुर

जैसलमेर के संरक्षण केंद्र में दो नए गोडावण चूजे निकले, प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके से सफल हॉचिंग

photo source: X Handel
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.