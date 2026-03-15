Viksit Rajasthan Run: CM भजनलाल का बड़ा एलान, 10 लाख नौकरियों का किया वादा, बोले- पेपरलीक माफिया सलाखों के पीछे

उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन विभिन्न रियासतों के विलय से वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। भारतीय संस्कृति में शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष 19 मार्च (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) को पूरे प्रदेश में राजस्थान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।