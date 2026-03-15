Rajasthan LPG Crisis: गैस सिलेंडर की कमी से रुकी ‘अंतिम यात्रा’, शवदाह गृह में मचा हड़कंप, BJP नेताओं ने संभाला मोर्चा

बता दें कि इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने गैस एजेंसी संचालकों से मुलाकात कर शवदाह गृह में गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग के प्रदेश संयोजक डॉ. जिनेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बाठेड़ा गैस एजेंसी पहुंचकर एजेंसी संचालक अमित भाणावत से चर्चा की।