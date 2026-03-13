ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध का बड़ा असर: आसमान छू रहे ड्राई फ्रूट्स के दाम, जानें मामरा बादाम, पिस्ता और जड़ी-बूटियों के ताजा भाव

मामरा बादाम, पिस्ता और केसर जैसे महंगे ड्राई फ्रूट्स के भाव में हाल में बड़ा उछाल दिखा। व्यापारियों का कहना है कि ईरान के बंदरगाहों पर बड़ी मात्रा में माल फंसा है। सामान्य परिस्थितियों में ईरान से भारत तक माल आने में तीन महीने का समय लग जाता है। अभी बड़ी मात्रा में माल पोर्ट पर पड़ा होने से बाजार में सप्लाई कम है। स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो शादी और त्योहारी सीजन में कीमतें बढ़ेंगी।