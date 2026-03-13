13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध का बड़ा असर: आसमान छू रहे ड्राई फ्रूट्स के दाम, जानें मामरा बादाम, पिस्ता और जड़ी-बूटियों के ताजा भाव

Dry Fruits Price Hike: उदयपुर में ईरान-अमेरिका-इजरायल तनाव का असर बाजार पर दिखने लगा है। ईरान व अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स और जड़ी-बूटियों की सप्लाई प्रभावित होने से मामरा बादाम, पिस्ता और केसर के दाम तेजी से बढ़ गए हैं।

3 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Mar 13, 2026

US-Iran-Israel Tensions Hit Dry Fruit Supply Mamra Almond Pistachio and Saffron Prices Surge in Udaipur Market

अब इतने महंगे मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स (पत्रिका फोटो)

US-Israel-Iran War: उदयपुर: ईरान-अमेरिका-इजरायल तनाव का असर रसोई के बाद बाजार तक दिख रहा है। ईरान, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों से आने वाले ड्राई फ्रूट्स और जड़ी-बूटियों की सप्लाई प्रभावित होने से बाजार में इनके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं।

मामरा बादाम, पिस्ता और केसर जैसे महंगे ड्राई फ्रूट्स के भाव में हाल में बड़ा उछाल दिखा। व्यापारियों का कहना है कि ईरान के बंदरगाहों पर बड़ी मात्रा में माल फंसा है। सामान्य परिस्थितियों में ईरान से भारत तक माल आने में तीन महीने का समय लग जाता है। अभी बड़ी मात्रा में माल पोर्ट पर पड़ा होने से बाजार में सप्लाई कम है। स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो शादी और त्योहारी सीजन में कीमतें बढ़ेंगी।

अफगानिस्तान का माल भी प्रभावित

अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स पहले पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते आते थे। लेकिन सीमा बंद होने से यह माल ईरान के रास्ते आने लगा। इनमें प्रमुख रूप से अंजीर, मुनक्का, किशमिश, पिस्ता, शाहजीरा, अनारदाना, मुलेठी और अन्य ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं।

मामरा बादाम और पिस्ता के भाव में बड़ा उछाल

उदयपुर के किराना और ड्राई फ्रूट्स बाजार में पिछले दिनों से तेजी का माहौल है। ईरान से आने वाला प्रीमियम क्वालिटी का मामरा बादाम, जो पहले करीब 1700 से 4000 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, अब बढ़कर 2700 से 7000 रुपए किलो तक पहुंच गया है।

इसी तरह पिस्ता के भाव में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले बाजार में 1600 से 1700 रुपए किलो में मिलने वाला पिस्ता अब करीब 2600 रुपए किलो तक बिक रहा है।

अभी इन चीजों में आई तेजी

  • मामरा बादाम: 1700-4000 से बढ़कर 2700-7000 रुपए प्रति किलो
  • पिस्ता: 1600-1700 से बढ़कर करीब 2600 रुपए प्रति किलो
  • केसर: 250 से बढ़कर करीब 300 रुपए प्रति एक ग्राम
  • सालम पंजा/सालम मिश्री/सालम गट्टा: कीमतों में तेजी
  • अंजीर, मुनक्का, किशमिश, शाहजीरा: सप्लाई प्रभावित

इन ड्राई फ्रूट्स में भी हल्की तेजी

  • काजू- तंजानिया और अफ्रीका से कम आवक के कारण हल्का उछाल
  • अखरोट- अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण 50 से 100 रुपए किलो तक तेजी
  • खजूर- ईरान और सऊदी से कम आवक, 100-200 रुपए तक बढ़ोतरी
  • सीड्स और अन्य आयातित मसाले आने वाले समय में तेजी की संभावना

जड़ी-बूटियों में भी तेजी

ईरान से आने वाली औषधीय जड़ी-बूटियों के दाम बढ़ गए। ईरानी जड़ी-बूटियों जैसे सालम पंजा, सालम मिश्री, सालम गट्टा के भाव में भी उछाल है। इनका उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों और पारंपरिक खाद्य पदार्थों में होता है।

अभी लगभग हर आयातित ड्राई फ्रूट और जड़ी-बूटी में तेजी है। ईरान से आने वाला काफी माल वहां के पोर्ट पर अटका है। तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो बाजार में स्टॉक कम होने पर कीमतें और बढ़ सकती है।
-अनिल मेहता, अध्यक्ष, श्री उदयपुर किराना एवं ड्राई फ्रूट व्यापार संघ

ये भी पढ़ें

Rajasthan LPG Crisis: आज-कल में ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी बंद! खाली हुए होटलों के सिलेंडर, मचा हड़कंप
जयपुर
Rajasthan LPG Crisis Jaipur Online Food Delivery May Stop Soon as Hotels and Restaurants Run Out of Gas Cylinders

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 11:52 am

Published on:

13 Mar 2026 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध का बड़ा असर: आसमान छू रहे ड्राई फ्रूट्स के दाम, जानें मामरा बादाम, पिस्ता और जड़ी-बूटियों के ताजा भाव

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Prediction: अब 5 दिन पहले मिलेगा ‘लू’ का पूर्वानुमान, चक्रवात की भविष्यवाणी भी होगी सटीक

IMD Upgrade Heatwave Forecast Now 4-5 Days Earlier India Weather Prediction Gets More Accurate
उदयपुर

उदयपुर में दर्दनाक हादसा: थ्रेसर पट्टे में दुपट्टा आने से छात्रा की गर्दन कटी, मौके पर मौत

Udaipur Thresher Accident
उदयपुर

बहरीन में भारतीयों को चेतावनी, जरूरत पड़ने पर निकासी की तैयारी

शहर के कई इलाकों से भी कई लोग बहरीन में काम करते हैं। परिजनों का कहना है कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर क्षेत्रीय हालात बिगड़ते हैं तो वहां काम कर रहे लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
उदयपुर

इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी करने के मामले में एक गिरफ्तार

उदयपुर निवासी देवीलाल खटीक को सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया। इसमें शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करके रुपए तेजी से बढ़ाने का लालच दिया गया। ऐसे में पीडि़त ने कुछ राशि उसमें लगाई तो उन्हें लाभ हुआ। इसके बाद आरोपियों ने अन्य पैकेज भेजकर बड़ा लाभ कमाने लालच दिया।
उदयपुर

Udaipur: गैस सिलेंडर की कमी से बढ़ी परेशानी, कालाबाजारी पर प्रशासन की नजर, विकल्प तलाशने में जुटे होटल संचालक

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.