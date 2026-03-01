उदयपुर में दर्दनाक हादसा: थ्रेसर पट्टे में दुपट्टा आने से छात्रा की गर्दन कटी, मौके पर मौत

थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि बोरडी कला निवासी हीना (17) पुत्री पुष्पेंद्र खोखरिया बुधवार रात पड़ोस में ही थ्रेसर से गेहूं निकालने के लिए सहयोग करने गई थी। जहां गेहूं निकालने वक्त हीना का दुपट्टा थ्रेसर के पट्टे की चपेट में आने से उसकी गर्दन कट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कोटड़ा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवावा।