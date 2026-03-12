Udaipur: गैराज पहुंची पुलिस की स्पेशल टीम, गाड़ियों के बोनट खोलकर की जांच, मालिक को फंसाने आए थे खुद फंस गए.. गिरफ्तार

शिकायतकर्ता के अनुसार इसके बाद पुलिसकर्मी बार-बार गैराज पर आने लगे और कार्रवाई नहीं करने के बदले 50 हजार रुपये मासिक रिश्वत की मांग करने लगे। काफी मिन्नतें करने के बाद यह रकम 25 हजार रुपये तय हुई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया। जांच के दौरान आरोपी पुलिसकर्मियों द्वारा 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई, जिसे बाद में 20 हजार रुपये लेने पर सहमति बनी।