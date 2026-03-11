Electricity Bill Shock: विद्युत निगमों ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं से 9,400 करोड़ ज्यादा वसूले, मर्ज करने का नहीं प्लान

हालांकि उपभोक्ताओं से पहले ही आधार ईधन अधिभार 28 पैसे प्रति यूनिट वसूला जा चुका है। इस तरह दिसम्बर में ही 42 पैसे प्रति यूनिट तक का अंतर साफ दिखता है। अप्रेल 2025 से ईधन अधिभार की गणना का तरीका बदल दिया गया है। पहले यह सीधे प्रति यूनिट दर से वसूला जाता था, लेकिन अब इसे ऊर्जा प्रभार और स्थायी प्रभार पर प्रतिशत के रूप में लागू किया जा रहा है।