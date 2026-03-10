‘उदयपुर फाइल्स’ वीडियो कांड… राजनीतिक हलकों में अब 12 मार्च को लेकर चर्चाएं तेज, जानें दो वजह

पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी शादी समारोह को लेकर खास तौर पर नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि इस कार्यक्रम में कौन-कौन नेता शामिल होते हैं और कौन दूरी बनाए रखते हैं, इससे भी संगठन के भीतर की स्थिति को लेकर संकेत मिल सकते हैं। पार्टी के कुछ नेताओं ने तो शादी समारोह से दूरी बनाए रखने की बात दबी जुबां से कह दी है।