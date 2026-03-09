अब रंगीन गोलियों के रूप में एमडीएमए, इंजीनियर सहित तीन गिरफ्तार

उदयपुर रेंज आईजी की ओर से अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई की गई। एसपी योगेश गोयल के निर्देशानुसार हुई कार्रवाई में गांधीनगर स्थित मकान से 489 ग्राम एमडीएमए जब्त की। आरोपी 25 वर्षीय फरहान मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार किया। आरोपी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। इसके विरुद्ध तस्करी का एक केस हैदराबाद में भी दर्ज है।