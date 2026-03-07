सोयाबीन के कट्टों में छिपाकर ले जा रहे थे 5 करोड़ की शराब

पंजाब और राजस्थान में निर्मित



तलाशी के दौरान कंटेनर में रखे सोयाबीन के कट्टों के नीचे विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 1203 कार्टन बरामद हुए। पुलिस ने कंटेनर चालक धोरा राजवा, बार ब्यावर निवासी गोपालसिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार यह शराब पंजाब और राजस्थान निर्मित है, जिसे अवैध रूप से गुजरात ले जाया जा रहा था। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से भरी गई और गुजरात में इसे किसे सप्लाई किया जाना था।