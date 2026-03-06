30 से अधिक नोटिस, 2 करोड़ वसूले

उदयपुर. नगर निगम की ओर से दो साल पूर्व जारी पट्टों की ऑडिट में सामने आई गड़बडि़यों को लेकर 30 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें से कई लोगों ने नियमानुसार दस्तावेज और राशि जमा करवाई है। बचे लोगों को निगम लगातार नोटिस भेज रहा है। जानकारी के अनुसार नगर निगम ने शहर की बेशकीमती जमीन को नीलाम किए बिना फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया। भारत के नियंत्रक महालेखा - परीक्षक-कैग की ऑडिट में ऐसे कई मामले सामने आए। नगर निगम को ऑडिट पैरा मिलने के बाद निगम ने 30 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए। इनमें से कुछ लोगों ने उचित दस्तावेज निगम को साैंपे, वहीं कुछ ने बकाया राशि जमा करवा दी।