तस्करों की ‘खुजली वाली’ साजिश फेल, दुर्गम पहाड़ियों में अफीम का साम्राज्य जमींदोज

उदयपुर. दक्षिण राजस्थान के दुर्गम आदिवासी अंचल में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चार दिनों तक चले इस विशेष अभियान में करीब 280 बीघा क्षेत्र में फैली अफीम की अवैध खेती को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर लगभग 484 करोड़ रुपए मूल्य के 7.50 लाख अफीम के पौधे खड़े मिले। कार्रवाई की भनक लगते ही तस्करों ने इतनी ही मात्रा में फसल काट दी थी, जिसे टीम ने बरामद कर लिया।