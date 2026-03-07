Udaipur Bear Attack: खेत में काम कर रहे किसान को 3 भालुओं ने किया लहूलुहान, इलाके में दहशत का माहौल

उदयपुर। उदयपुर के सायरा क्षेत्र में शनिवार तड़के तीन भालुओं ने खेत में काम कर रहे किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में किसान बुरी तरह लहूलुहान हो गया। घायल किसान का उदयपुर के अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं, भालुओं के हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।