Rajasthan: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की नसीहत, सरकारी स्कूल में ही पढ़ें शिक्षकों के बच्चे, शिक्षक संगठनों ने कर डाली यह डिमांड

बैठक में शिक्षक संगठनों ने भी अपनी मांगें रखीं। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने आगामी सत्र एक अप्रेल से शुरू होते ही पुस्तकें, शिक्षक डायरी, निःशुल्क कपड़े आदि समय पर उपलब्ध कराने की मांग उठाई। प्रदेश प्रवक्ता मुकेश मीणा ने मांग उठाई कि विद्यालयों में सप्ताह में मनाए जाने वाले सभी उत्सवों को केवल शनिवार को ही मनाया जाए, जनगणना में प्रत्येक विद्यालय से 25 फीसदी से अधिक स्टाफ को नहीं लगाया जाए। महासंघ समायोजित के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा ने प्रथम अनुदानित पद पर नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने की मांग की।