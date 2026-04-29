मास्टर प्लान ही नहीं, कैसे दें पट्टा? Uda दायरे में आए 70 गांवों में निर्माण पर संकट

कई लोगों ने पहले ही कृषि भूमि का कन्वर्जन करवाकर पट्टा ले लिया और नियमानुसार 5 प्रतिशत आवासीय व 10 प्रतिशत कमर्शियल शुल्क भी जमा कराया था। अब निर्माण स्वीकृति के समय यूडीए नया पट्टा लेने और नामांतरण कराने की शर्त रख रहा है। लोगों का कहना है कि पुराने पट्टों को सरेंडर करने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। नए पट्टे के लिए करीब 125 रुपए प्रति वर्ग फीट तक विकास शुल्क मांगा जा रहा है। कमर्शियल उपयोग के लिए यह शुल्क 500-600 रुपए प्रति वर्ग फीट तक पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों का सवाल है कि जब पहले ही भुगतान किया जा चुका है, तो दोबारा इतना भारी शुल्क क्यों लिया जा रहा है?