Rajasthan News : रेव पार्टी… पुलिस रेड… और वसूली का खेल! मुश्किल में खाकी के 11 जवान, हैरान कर रही ये Inside Story

राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर विवादों के घेरे में है। मामला उदयपुर के गोगुन्दा क्षेत्र का है, जहां एक हेरिटेज रिसोर्ट पर 16 दिसंबर को हुई 'रेव पार्टी' की रेड अब पुलिस के लिए ही 'आफत' बन गई है। होटल संचालक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे डीजीपी (Director General of Police) से शिकायत की थी कि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर न केवल डराया-धमकाया, बल्कि लाखों रुपए की अवैध वसूली भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी कार्यालय ने विजिलेंस (सतर्कता) टीम को जांच के लिए गोगुन्दा भेजा है, जिससे पूरे जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।