114 करोड़ से बदलेगा उदयपुर का रोड नेटवर्क: UDA के 39 प्रोजेक्ट से शहर-गांव कनेक्टिविटी होगी मजबूत

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UDA 2026-27 Projects: उदयपुर शहर और उसके आसपास के गांवों की तस्वीर अब तेजी से बदलने वाली है। करीब 114 करोड़ रुपए के बजट से 39 बड़े सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनसे न सिर्फ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी बल्कि पेराफेरी के गांव भी बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। यह रोड नेटवर्क आने वाले समय में यातायात, व्यापार, पर्यटन और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएंगें।
एकलिंगपुरा, रकमपुरा, देबारी, ढीकली व बेडवास पंचायत में सड़क निर्माण होगा। इसके अलावा नांदेश्वर तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है।
कुल प्रस्तावित कार्य- 39
कुल बजट-114.25 करोड़
2026-27 प्रावधान: 103 करोड़
कई बड़े प्रोजेक्ट 500 लाख से 1000 लाख तक के है।
वर्ष 2026-27 के बजट में शहर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसके तहत करीब 39 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, जिनमें 100 फीट रोड जैसे प्रमुख मार्गों के विकास के साथ-साथ पेराफेरी गांवों को शहर से जोड़ने वाले नए सड़क मार्ग शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
हेमेन्द्र नागर, यूडीए सचिव
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