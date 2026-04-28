114 करोड़ से बदलेगा उदयपुर का रोड नेटवर्क: UDA के 39 प्रोजेक्ट से शहर-गांव कनेक्टिविटी होगी मजबूत

वर्ष 2026-27 के बजट में शहर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसके तहत करीब 39 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, जिनमें 100 फीट रोड जैसे प्रमुख मार्गों के विकास के साथ-साथ पेराफेरी गांवों को शहर से जोड़ने वाले नए सड़क मार्ग शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

हेमेन्द्र नागर, यूडीए सचिव