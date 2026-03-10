राजस्थान में गरमाया गोगामेड़ी हत्याकांड: सरकार नहीं चेती तो पंचायत चुनाव में होगा ‘बड़ा खेल’, शीला की सरकार को खुली चुनौती

राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सोमवार को उदयपुर में पत्रकारों से रूबरू हुई थी। उन्होंने कहा कि सवा दो साल बीत गए, लेकिन एनआईए ने अब तक कुछ नहीं किया। अब भी रंगदारी के लिए कॉल आ रहे हैं और व्यापारियों की हत्या हो रही है। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण जैसे आरोपी गुजरात में हैं और खुलेआम रंगदारी का खेल चला रहे हैं।