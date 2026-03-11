BJP नेता नामजद, जमीन हड़पने के लिए किडनैपिंग आरोप में उदयपुर पुलिस का 24 घंटे में ‘तगड़ा एक्शन’, 9 गिरफ्तार

गत 8 मार्च को हलेला निवासी बंशीलाल गमेती ने रिपोर्ट दी थी। बताया कि मां कंकू बाई व पिता रामा गमेती घर पर थे, जबकि वह किसी काम से गया था। पिता रामा गमेती पनघट पर गए थे, जहां कार आई। उसमें मुकेश गमेती, नन्दू गमेती, विजय कुमार आदि निकले और पिता को जबरन कार में ले गए। पिता के नाम की जमीन हड़पने की कोशिश में अपहरण किया। रामा गमेती की जमीन की रजिस्ट्री करवाने के कागजात पहले से ही तैयार करवा लिए, वहीं उसकी रैकी की गई। आरोपी मकसद में कामयाब होते, उससे पहले ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई कर दी।