11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

BJP नेता नामजद, जमीन हड़पने के लिए किडनैपिंग आरोप में उदयपुर पुलिस का 24 घंटे में ‘तगड़ा एक्शन’, 9 गिरफ्तार

BJP Leader Name In Land Grabbing Case: उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के हलेला गांव में जमीन हड़पने के लिए एक वृद्ध के अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Mar 11, 2026

kidnapping

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Udaipur Badgaon Kidnapping Case: उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के हलेला गांव में वृद्ध का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे ही दिन 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

मामले में भाजपा नेता किशन मेघवाल को भी नामजद किया गया है। भाजपा के वीडियो कांड में आरोपी विशाल गुर्जर के घर दबिश में पुलिस के साथ मौजूदगी में भी मेघवाल का नाम आया था।

बडग़ांव थानाधिकारी किताब चौधरी ने बताया कि वृद्ध की जमीन हड़पने के लिए अपहरण करने के आरोप में हाथीधरा निवासी मुकेश गमेती, ईसवाल निवासी अशोक बंजारा, खरबडिय़ा थाना हिरणमगरी निवासी दीपचन्द्र उर्फ दीपक गमेती उर्फ सरपंच, काछबा गोगुन्दा निवासी सुरेश गमेती, पडियारों का गुड़ा थाना सुखेर निवासी पुष्कर गमेती, पावटा लखावली निवासी विजय गमेती, गोगुन्दा निवासी प्रकाश गमेती, बान्दरवाड़ा हाल आरामशीन की गली बडग़ांव निवासी प्रवीण मेघवाल और गोडान कला नाई निवासी दिलीप कुमार गमेती को गिरफ्तार किया।

फरार आरोपियों की तलाश

पूछताछ में सामने आया कि वारदात भाजपा नेता बांसलिया नान्देशमा निवासी किशन मेघवाल व सुहावतों का गुड़ा निवासी सुरेश मेघवाल के कहने पर की। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मामले में किशन मेघवाल का कहना है कि घटना के समय वह दिल्ली गया हुआ था। जमीन संबंधी विवाद के बारे में उसका संबंध नहीं है। राजनीतिक द्वेषता के कारण छवि खराब करने की साजिश हो रही है।

यह है पूरा घटनाक्रम

गत 8 मार्च को हलेला निवासी बंशीलाल गमेती ने रिपोर्ट दी थी। बताया कि मां कंकू बाई व पिता रामा गमेती घर पर थे, जबकि वह किसी काम से गया था। पिता रामा गमेती पनघट पर गए थे, जहां कार आई। उसमें मुकेश गमेती, नन्दू गमेती, विजय कुमार आदि निकले और पिता को जबरन कार में ले गए। पिता के नाम की जमीन हड़पने की कोशिश में अपहरण किया। रामा गमेती की जमीन की रजिस्ट्री करवाने के कागजात पहले से ही तैयार करवा लिए, वहीं उसकी रैकी की गई। आरोपी मकसद में कामयाब होते, उससे पहले ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई कर दी।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के घर में बवाल, मां ने बेटे मानवेंद्र को घर में घुसने से रोका, बोलीं- थै अठैऊं जाओ
जोधपुर
Jaswant Singh, Manvendra Singh, Sheetal Kanwar, Jodhpur, family dispute, second marriage, controversy, viral video, social media, house entry, mother-son conflict, Rajasthan politics, reception, relatives, family tension, Manvendra Singh Second Marriage

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 10:32 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / BJP नेता नामजद, जमीन हड़पने के लिए किडनैपिंग आरोप में उदयपुर पुलिस का 24 घंटे में ‘तगड़ा एक्शन’, 9 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संबंध बनाने से 2 बार गर्भवती हुई लड़की, दवा खिलाकर करवाया गर्भपात, शादी से मुकरा तो पीड़िता ने किया विषाक्त पदार्थ का सेवन

Udaipur POCSO Court Verdict Convict Gets 20 Years Rigorous Imprisonment for Rape of Minor and Twice Forcing Abortion
उदयपुर

Electricity Bill Shock: विद्युत निगमों ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं से 9,400 करोड़ ज्यादा वसूले, मर्ज करने का नहीं प्लान

पत्रिका फाइल फोटो
उदयपुर

बर्ड विलेज मेनार से लौटे प्रवासी पक्षी, अब उत्तर की ओर बढ़ रही उड़ान !

उदयपुर

मोबाइल पर बार-बार आ रहे विज्ञापनों से सावधान, हो सकती है ठगी

इंटरनेट चलाते समय अचानक खुलने वाले पॉप-अप या मोबाइल अनलॉक करते ही दिखने वाले विज्ञापन न सिर्फ काम में बाधा बनते हैं, बल्कि कई बार साइबर सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं।
उदयपुर

गर्मी बढ़ते ही अरावली पर दावानल की छाया

गर्मी के मौसम में सूखी घास और पत्तों के कारण पहाड़ियों में आग तेजी से फैलने का खतरा बना रहता है। पिछले कुछ दिनों से शहर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी हैं, इससे वन क्षेत्र और वन्यजीवों पर भी खतरा मंडराने लगा है
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.