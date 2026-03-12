Udaipur: गैस सिलेंडर की कमी से बढ़ी परेशानी, कालाबाजारी पर प्रशासन की नजर, विकल्प तलाशने में जुटे होटल संचालक

प्रशासन का दावा है कि जिले में रोजाना करीब 10 हजार घरेलू सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही है और बुकिंग के बाद 48 से 72 घंटे के भीतर उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बावजूद अफवाहों और आशंकाओं के कारण लोगों में घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। दूसरी ओर शहर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सीमित सप्लाई के कारण होटल-रेस्टोरेंट, ढाबे, हॉस्टल और छोटे खाद्य व्यवसायों पर असर पड़ रहा है। कई संचालकों ने बताया कि उनके पास केवल एक-दो दिन का ही स्टॉक बचा है, जिससे आगे की व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ रही है।