उदयपुर से मिले सीधी हज उड़ान, एयरपोर्ट बने एम्बारकेशन पॉइंट

उदयपुर. हज यात्रा को किफायती, सुविधाजनक बनाने के लिए उदयपुर जिला हज कमेटी ने केंद्र सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया को सुझाव प्रस्ताव भेजा है। इनमें उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को हज एम्बारकेशन पॉइंट घोषित कर यहां से सीधे हज उड़ान शुरू करने की मांग की गई। कमेटी के मुताबिक अभी उदयपुर संभाग के हजारों हाजियों को जयपुर और अहमदाबाद तक जाने के लिए अतिरिक्त परेशानी और खर्च करना पड़ रहा है। फिलहाल हज यात्रा महंगी होने का बड़ा कारण हवाई किराया है। इसे कम करने के लिए हज उड़ानों के संचालन में ओपन स्काई पॉलिसी लागू करते हुए वैश्विक स्तर पर टेंडर आमंत्रित किए जाएं, ताकि अधिक एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े और किराए में कमी आए। क्षेत्रीय एम्बारकेशन पॉइंट्स से भी समान किराया तय किया जाए।