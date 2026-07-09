उदयपुर : जब कोई अपना नहीं होता… तब इनके कंधे बनते हैं ‘अंतिम सफर के साथी’

यह सेवा यात्रा संस्थापक मांगीलाल सुथार के संकल्प से शुरू हुई। वर्ष 2011 में वार्ड पंच बनने के बाद सार्वजनिक जीवन में आए मांगीलाल को महसूस हुआ कि राजनीति से अधिक संतोष समाज सेवा में है। इसी दौरान उनकी मुलाकात समाजसेवी हीरालाल साहू से हुई, जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। उनके साथ जुड़ने के बाद उन्होंने इस कार्य को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया और वर्ष 2018 में बैकुंठ धाम सेवा संस्थान की स्थापना की। परिवार, मित्रों और सहयोगियों की मदद से शुरू हुआ यह प्रयास आज मानवता की एक मिसाल बन चुका है।