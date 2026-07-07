प्रदेश में पहली बार : व्हाट्सऐप पर मिलेगी उदयपुर पुलिस, पर्यटकों के लिए ‘एआइ चैटबोट हेल्पलाइन’

यह पहल स्मार्ट पुलिसिंग और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम है। चैटबोट से पर्यटक टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो और लाइव लोकेशन भेजकर तत्काल सहायता मांग सकेंगे। सिस्टम पूरी तरह एआइ आधारित रियल-टाइम डैशबोर्ड से जुड़ा रहेगा, जिस पर जीआइएस मैप के जरिये घटना की सटीक लोकेशन दिखेगी। डुप्लीकेट सूचनाओं की स्वतः पहचान होगी और संबंधित थाने व अधिकारियों को सूचना तुरंत भेजी जाएगी। कंट्रोल रूम सूचना की प्राथमिकता तय करेगा, आवश्यकता पड़ने पर पर्यटक से सीधे संपर्क करेगा और मामला दर्ज होने से लेकर निस्तारण तक की स्थिति डैशबोर्ड पर अपडेट होती रहेगी।