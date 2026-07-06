उदयपुर जोन: राजस्थान रोडवेज में 155 चालकों की होगी अनुबंध पर भर्ती

मध्यप्रदेश में जांच के दौरान उदयपुर डिपो की भोपाल-उदयपुर बस में 11 यात्री बिना टिकट मिलने पर रेड मार्क लगाया गया। जांच में सामने आया कि परिचालक का कार्य कर रहे चालक भगवत सिंह ने यात्रियों से किराया वसूलने के बावजूद उन्हें टिकट जारी नहीं किए। जानकारी के अनुसार उदयपुर आगार के मुख्य प्रबंधक, प्रबंधक यातायात एवं यातायात निरीक्षक ने धाराड़ से रतलाम के बीच बस की जांच की। जांच में 11 यात्री बिना टिकट मिले, इनसे संबंधित करीब 4000 रुपए की राशि का टिकट जारी नहीं किया गया था। इस पर 11 यात्रियों से 5000 रुपए की पेनल्टी वसूल की गई।