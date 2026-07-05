उदयपुर में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, हवाला कारोबारियों को बनाता निशाना; 2 माह पहले साबरमती जेल से रिहा हुआ था

टीम ने मौके पर दबिश देकर बोरी कुराबड़ निवासी प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक पिस्टल, एक मैगजीन तथा पांच कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में डकैती, लूट, अवैध हथियारों की सप्लाई तथा चोरी के कई प्रकरण दर्ज हैं। वह अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर वारदात करने का आदी है। सुखेर थाना पुलिस अब आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह उदयपुर में अवैध हथियार लेकर किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था।