उदयपुर : गांव से ग्लोबल साइंस तक : एआइ और सुपरकंप्यूटिंग से खोजा प्लास्टिक प्रदूषण व जलवायु संकट का समाधान

शोध को अधिक गति देने के लिए डॉ. राघवेंद्र ने ‘एजेंट-मटेरियल्स-साइंस’ नामक एक ओपन-सोर्स एआइ सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है। सामान्यतः वैज्ञानिकों को नए पदार्थों और कैटेलिस्ट की खोज के लिए जटिल गणनाएं और प्रयोग करने पड़ते हैं, जिसमें वर्षों का समय लग जाता है। लेकिन यह सॉफ्टवेयर वैज्ञानिक आंकड़ों का तेज गति से विश्लेषण कर संभावित नए पदार्थों की पहचान करने और बेहतर विकल्प सुझाने में मदद करता है। उनके शोध की उच्च गुणवत्ता और संभावनाओं को देखते हुए 'डच रिसर्च काउंसिल' ने उन्हें 'स्नेलियससुपरकंप्यूटर' पर 1.25 करोड़ सीपीयू और 50 हजार जीपीयू घंटे उपलब्ध कराए। इस अत्याधुनिक कंप्यूटिंग सुविधा की अनुमानित लागत करीब दो लाख यूरो (करीब 1.8 करोड़ रुपए) है।