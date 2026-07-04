उदयपुर : पैर कांपते थे, लेकिन नहीं छोड़ा मंच, संघर्ष ने बनाया सोशल मीडिया का ‘वीर’

युवा कंटेंट क्रिएटर वीर पाहुजा बताता है कि साल 2016 में उसने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर अपलोड की। इसके बाद थिएटर से जुड़ा, जहां अभिनय, संवाद अदायगी और मंच संचालन की बारीकियां सीखीं। आगे बढ़ते हुए उसने फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म निर्देशन का प्रशिक्षण लिया। कला उसे परिवार की विरासत में मिली थी। मां खुद कलाकार हैं, जबकि पिता का सपना था कि बेटा कला के क्षेत्र में पहचान बनाए। साल 2012 में पिता के निधन के बाद सपना वीर के जीवन का लक्ष्य बन गया।