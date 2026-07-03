उदयपुर : मुखर्जी चौक में विरोध के बीच फुटकर विक्रेताओं को मंडी परिसर में किया शिफ्ट

नगर निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्ता सुबह करीब 5 बजे मौके पर पहुंचा। कुछ ही देर बाद सूरजपोल और धानमंडी थाना पुलिस सहित करीब 70 पुलिसकर्मियों का जाब्ता भी तैनात कर दिया गया। पुलिस सुरक्षा के बीच निगम ने सड़क किनारे रखे पत्थर, ठेले और अन्य सामान हटाना शुरू किया तो महिला विक्रेता विरोध में उतर आईं। उनका कहना था कि वे वर्षों से इसी स्थान पर फल और सब्जियां बेचकर परिवार का पालन-पोषण कर रही हैं। उनका आरोप था कि मंडी परिसर के भीतर ग्राहकों की आवाजाही कम रहती है, ऐसे में वहां बैठने से उनकी बिक्री प्रभावित होगी और आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कार्रवाई से पहले वैकल्पिक व्यवस्था की मांग भी की लेकिन निगम ने कार्रवाई जारी रखी।