Udaipur: ऐप से EV हैक का दावा,सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता, ईवी मालिक डरे

सोशल मीडिया पर जिसका जिक्र किया जा रहा है, वह कोई अवैध हैकिंग टूल नहीं है। यह एक मोबाइल ऐप है, जिसे ब्लूटूथ आधारित लिथियम-आयन बैटरियों की निगरानी के लिए बनाया गया है। इसके जरिये बैटरी का वॉल्टेज, तापमान, चार्जिंग और अन्य तकनीकी जानकारियां देखी जा सकती हैं। असली समस्या तब पैदा होती है, जब ईवी चालक या डीलर बैटरी का डिफॉल्ट पासवर्ड बदलने की जहमत नहीं उठाते। अधिकांश बैटरियों में 1234 या 0000 जैसे सामान्य पासवर्ड ही सक्रिय रहते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उसी ऐप के जरिये बैटरी से कनेक्ट होकर डिस्चार्ज स्विच बंद कर सकता है, जिससे वाहन कुछ समय के लिए बंद हो जाता है।