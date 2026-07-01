उदयपुर: ‘आज का हिसाब हो गया, कल का कल देखेंगे…’ कहकर हटे ही थे कि डंपर और दीवार के बीच दबकर ठेकेदार की मौत

Udaipur Contractor Dumper Accident: राजस्थान में उदयपुर जिले के हिरणमगरी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। भोपा मगरी (आजाद नगर) इलाके में निर्माण सामग्री से भरे एक मिनी डंपर को रिवर्स करवाते समय एक ठेकेदार की डंपर और मकान की दीवार के बीच दबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सलूंबर जिले के सेमारी ब्लॉक के जनकावड़ा निवासी मुकेश मीणा (35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो वर्तमान में ऋषभदेव में रह रहे थे।