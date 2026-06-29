उदयपुर : युवाओं को जकड़ रहा सर्वाइकल, गलत पॉश्चर और स्क्रीन टाइम से बढ़ी परेशानी

एमबी हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एमपी जैन के अनुसार पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और गर्दन दर्द की शिकायतें अधिकतर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में देखने को मिलती थीं, लेकिन अब कॉलेज विद्यार्थियों, आईटी प्रोफेशनल, बैंक कर्मचारी, निजी कंपनियों में कार्यरत युवाओं और वर्क फ्रॉम होम करने वालों में भी यह समस्या तेजी से सामने आ रही है। एमबी हॉस्पिटल की ट्रॉमा ओपीडी में हर सप्ताह ऐसे 50 से ज्यादा युवाओ के मामले आते है। फिजियोथेरेपी विभाग में आने वाले मरीजों में बड़ी संख्या गर्दन, कंधे और ऊपरी पीठ के दर्द से पीड़ित युवाओं की है।