उदयपुर : खंड वर्षा से प्री-मानसून फीका, इस सप्ताह झमाझम की आस

मानसून से पहले चल रही गतिविधियों से मौसमी उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। गर्मी के बीच हवा में नमी बढ़ने से उमस आमजन को हैरान कर रही है। रविवार को सुबह से स्थिति सामान्य थी, लेकिन दोपहर बाद बदले मौसम में खंडवर्षा हुई। शहर के कुछ हिस्से सूखे ही रहे, जबकि आधे से ज्यादा हिस्सों में बरसात हुई। इस दौरान जिले के मेनार और वाना क्षेत्र में आधे घंटे के लिए तेज बरसात हुई। उदयपुर संभाग के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन तक तेज मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश जारी रहने की संभावना है।