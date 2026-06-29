उदयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, एक ही दिन में एक साथ 874 जगह छापेमारी, 298 अपराधी दबोचे

पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 186 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत 20 प्रकरण दर्ज कर 11 आरोपियों के गिरफ्तार किया गया। इनमें आबकार अधिनियम के 16 मामलों में सात, आआर्म्स एक्ट के एक मामले में एक तथा जुअ अधिनियम के तीन मामलों में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अपराधियों के खिलाफ इस प्रकार केन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे उन्होंने आमजन से अपराध एक अपराधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील करते हुए कहा कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।